Erkelenz : Neue Chefs bei der Zukunftsagentur

Erkelenz Die Arbeit der Zukunftsagentur ist auch für das Erkelenzer Land wichtig. Ihr neuer Geschäftsführer wird Bodo Mitteldorf, neuer Vorsitzender wird Tim Grüttermeier.

(cpas) Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier ist mit dafür verantwortlich, welche Strukturwandel-Projekte am Tagebaurand und damit auch in Erkelenz umgesetzt werden und wie viele Arbeitsplätze in der Region entstehen können.