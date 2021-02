FC Wegberg-Beeck : André Mandt – in der Regionalliga wertvoller denn je

André Mandt – in der Regionalliga wertvoller denn je

Wegberg André Mandt kam vom SC Wiedenbrück zum FC Wegberg-Beeck, als der auf Aufstiegskurs war. Mit einem Jahr Verspätung klappte es. Dort zählt der Sechser zu den Leistungsträgern.

Als der FC Wegberg-Beeck im Januar 2019 André Mandt von Regionalligist SC Wiedenbrück holte, war dies ein Vorgriff auf den zu jenem Zeitpunkt fest eingeplanten Regionalliga-Aufstieg im Sommer – kein Wunder angesichts von acht Punkten Vorsprung nach der Hinrunde auf den Zweiten SV Bergisch Gladbach . Nur: Aus dem Aufstieg wurde nichts. Die Wegberger verspielten in der Rückrunde den satten Vorsprung komplett – nach dem 1:2 im „Endspiel“ daheim gegen den SV zwei Spieltage vor Schluss war der Nichtaufstieg besiegelt.

„Ich bin damals schon nach Beeck mit dem Ziel gekommen, Regionalliga zu spielen“, sagt Mandt. Stattdessen lernte er erst einmal die für ihn unbekannte Mittelrheinliga kennen. Quasi mit einem Jahr Verspätung klappte in der vergangenen Saison dann doch der Aufstieg.

Nach einem eher verhaltenen Start im Beecker Trikot zeigt Mandt, ein klassischer Sechser, in der Regionalliga nun so richtig, warum der FC ihn geholt hat. Der 27-Jährige gehörte in der Hinrunde zu Beecks Besten, beeindruckte mit konstant guten Leistungen und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Schwarz-Roten zu einem der Überraschungsteams der Liga mauserten und trotz des jüngsten 0:2 im Sechspunktespiel gegen den Bonner SC weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben.