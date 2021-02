Geistliches Leben : Bis 7. März keine Gottesdienste in Wegberg

Die Sorge vor den neuen Mutationen des Corona-Virus lässt derzeit auch keine Gottesdienste zu. Foto: Hedwig Klein

Wegberg Einzig Beerdigungen und Taufen können in der Pfarrei St. Martin in dieser Zeit noch stattfinden. Wer in einem Gotteshaus Ruhe und Stille zur inneren Einkehr sucht, sollte auf die Aushänge achten, in denen die jeweilige Öffnung von Kirchen und Kapellen geregelt ist.

Die Pfarrei St. Martin Wegberg verzichtet in der Corona-Krise weiterhin auf Präsenzgottesdienste. Das teilt der Krisenstab der Pfarrei mit.

Diese Regelung gilt zunächst bis einschließlich 7. März. Ausgenommen sind Beerdigungen und Taufen. Während dieser Zeit werden die Gläubigen in Wegberg durch Text- und Bildimpulse, Gedanken zu den sonntäglichen Schriftlesungen und Videos begleitet. Kirchen und Kapellen sollen in diesen Wochen zu bestimmten Zeiten, die den Aushängen an den Kirchen zu entnehmen sind, offen sein, damit auch Gelegenheit zum persönlichen Gebet gegeben ist.

Wer ein persönliches Gespräch sucht oder Hilfe braucht, kann telefonischen Kontakt zur Pfarrei St. Martin aufnehmen ( 02434 800222). Die Pfarrei bittet aus Solidarität mit denen, die von Corona persönlich betroffen sind, die notwendigen Schutzmaßnahmen strikt einzuhalten.

