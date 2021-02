An der Theodor-Körner-Straße : Neues Tagespflegeheim öffnet in Erkelenz

Mitarbeiter der Lambertus gGmbH weihen die neue Küche in der Erkelenzer Tagespflegeeinrichtung ein. Foto: Eva Weingärtner

Erkelenz An der Theodor-Körner-Straße in der Erkelenzer Innenstadt eröffnet am Montag, 8. Februar ein neues Tagespflegeheim. Täglich können dort 13 Gäste betreut und versorgt werden. Betreiber ist die Lambertus gGmbH, die bereits in Ratheim, Hückelhoven und Gerderath Tagespflegehäuser hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geschäftsführer Marcel Ballas ist froh, dass die Tagespflege nun ihren Betrieb aufnehmen kann, „natürlich unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen“. Mit der Eröffnung begegne man der steigenden und stetigen Nachfrage an Tagespflegeplätzen, sagt Ballas: „Wir sehen an unseren ständig voll belegten Tagespflegen in Ratheim, Hückelhoven und Gerderath, dass die Tagespflege in der Ambulantisierung der Pflege immer wichtiger wird.“ In Erkelenz habe es bereits über 30 Anfragen nach einem Tagespflegeplatz und über 20 Anmeldungen gegeben.

Die Tagespflege biete älteren Menschen eine Alternative zur Einsamkeit und dem Alleinsein im häuslichen Umfeld. Auch in Erkelenz setze man auf das bewährte Konzept der anderen Tagespflegen, „einen Tag erleben und nicht verwahren“. Den Gästen werde neben einer sinnvollen Tagesstruktur vor allem das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden. Dazu tragen viele Abläufe bei wie ein gemeinsames Frühstück am Morgen, kreative und kognitive Angebote beispielsweise in der Werkstatt, gemeinsames Kochen in der Großraumküche und vieles mehr.

„Unsere Tagespflege mit rund 234 Quadratmetern bietet unseren Gästen viel Platz“, sagt Marcel Ballas. Ein weiteres Plus sei die Anbindung an den Stadtpark sowie die Anbindung an die Innenstadt. Zudem befinde sich im selben Gebäude die neue Augenklinik. Investor und Eigentümer des dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses ist die der Volksbank Mönchengladbach.

Leiterin der Tagespflege ist Michaela Ransoné. „Mit ihr haben wir eine kompetente Leitungskraft, die schon lange mit der Lambertus gGmbH verbunden ist und das volle Vertrauen bei den Seniorinnen und Senioren genießt“, sagt der Geschäftsführer. Sie und ihr Team aus ausgebildeten Fachkräften würden dafür, dass die Gäste sich wohlfühlen werden, Hilfe erhalten und Gemeinschaft erleben. „Wir freuen uns alle auf den Start“, so Ballas, der bereits das nächste Projekt mit einer Tagespflege für junge pflegebedürftige Menschen ins Auge gefasst hat. „Die Bedarfsbestätigung vom Kreis Heinsberg haben wir bereits bekommen und hoffen nun, in der zweiten Hälfte des Jahres bauen zu können“, verrät er. Damit soll landesweit die erste Tagespflege für junge Menschen in Hückelhoven eröffnet werden.

Anmeldungen und Informationen zur Tagespflege per Telefon unter 02433 8360 oder im Internet auf www.lambertus-hueckelhoven.de.

(RP)