Neues Konzept : Erkelenz plant nächsten Schritt auf dem Weg zum Forschungsstandort

Erkelenz Im Ausschuss für Stadtentwicklung soll am kommenden Dienstag ein neues Konzept vorgestellt werden, um eine Wissenschaftseinrichtung nach Erkelenz zu holen. Geplant ist ein Innovationszentrum im Gewerbegebiet Ost.

In ihrem Bestreben, eine Forschungseinrichtung nach Erkelenz zu holen, peilt die Stadt Erkelenz den nächsten Schritt an. „Wir wollen Wissenschaftsstandort werden und befinden uns in guten Gesprächen“, hatte Bürgermeister Stephan Muckel unserer Redaktion Ende Dezember gesagt. Nun soll im Ausschuss für Stadtentwicklung am kommenden Dienstag ein entsprechendes Konzeptpapier vorgestellt werden, das das schweizer Beratungsunternehmen Prognos AG entwickelt hat.