Erkelenzer Land : Corona – Zahl der aktuellen Fälle sinkt weiter

Ein Helfer der Johanniter hält in einem Corona Testzentrum ein Teststäbchen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Erkelenzer Land Aktuell sind 255 Menschen binnen Tagesfrist am Corona-Virus erkrankt. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg mit. 526 Menschen sind noch nicht genesen.

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Nordkreis Heinsberg geht weiter zurück. In Erkelenz (74), Hückelhoven (101), Wassenberg (22) und Wegberg (58) gab es am Freitag, 9 Uhr, insgesamt 255 (276 am Donnerstag) Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Kreis Heinsberg stand ohne Berücksichtigung der Schnelltest-Ergbnisse bei 57,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.