Lockdown verlängert : Unterschiedliche Reaktionen auf Beschlüsse

Trotz aller Hygienekonzepte muss die Gastronomie – bis auf Liefer- und Abholdienste – derzeit geschlossen bleiben. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Während sich die Gastronomiebranche weiter in Geduld üben muss, sind die Vertreter der Schulen nach der MPK am Mittwoch positiver gestimmt.

„Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende“, sagt Wolfgang Wahl, Dehoga-Vorsitzender des Kreises Heinsberg angesichts der schrittweise erfolgenden Verlängerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. „Uns fehlt komplett die Einkommensgrundlage, wie und ob es für unsere Branche weiter gehen wird, steht und fällt damit, wie der Staat unterstützen wird“, sagt Wahl. Trotzdem, betont er, sei es von enormer Dringlichkeit, das Virus in den Griff zu bekommen. Wenn das nicht gelänge, werde die Situation auf Dauer noch schwieriger, befürchtet er.

Angesichts weiterhin geschlossener Restaurants, Cafés und Hotels im Kreis Heinsberg macht auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf die wachsende Notlage der Beschäftigten aufmerksam – und fordert die Einführung eines Mindest-Kurzarbeitergeldes von 1.200 Euro im Monat. Die NGG geht davon aus, dass die Kurzarbeit aktuell erneut die Ausmaße des Lockdowns vom Frühjahr vergangenen Jahres angenommen hat. Damals meldeten 236 gastgewerbliche Betriebe im Kreis Heinsberg Kurzarbeit an – das sind 65 Prozent aller Betriebe der Branche im Kreis.

Die Zahl der Köchinnen, Kellner und Hotelfachleute in Kurzarbeit stieg im April 2020 auf 994. Dies geht aus einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit hervor. Nach Angaben des Ifo-Instituts waren im Januar 2021 bundesweit 56 Prozent aller Beschäftigten des Gastgewerbes in Kurzarbeit. Zum Vergleich: In der Gesamtwirtschaft lag die Quote bei lediglich 7,8 Prozent.

„Im Unterschied zu anderen Branchen dauert der derzeitige Lockdown für die Gastronomie und Hotellerie immerhin schon seit Anfang November. Die Beschäftigten wissen nicht mehr, wie sie noch ihre Miete bezahlen sollen. Ihre letzten Reserven sind längst aufgebraucht. Und es könnten noch Monate vergehen“, sagt Diana Hafke, Geschäftsführerin der NGG-Region Aachen.

Wolfgang Wahl befürchtet, dass die Auswirkungen der Pandemie noch viel länger andauern als die Pandemie selbst. „Wenn es heute heißen würde, wir dürften alles wieder öffnen, dann müssen die Gastronomen Waren kaufen und Personal organisieren. Dazu braucht man schon ein gewisses Startkapital, es kommen immer mehr Kosten auf uns zu. So viel Erspartes hat niemand, um das abdecken zu können“, sagt Wahl. Die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsschließungen steige daher von Tag zu Tag.

Eine andere Berufsgruppe kann nach den Beschlüssen von Bund und Ländern am Mittwoch zumindest etwas positiver in die Zukunft blicken. Hedwig Michalski, Rektorin der Franziskus-Schule in Erkelenz, begrüßt den Plan, die Kinder bald wieder in der Schule unterrichten zu dürfen – auch wenn es mit Einschränkungen verbunden ist. Der genaue Fahrplan aus dem Landesministerium ließ am Donnerstagmittag noch auf sich warten, für die kommende Woche bleibt es auch noch beim Distanzunterricht. „Danach sollen die Schüler zumindest an manchen Tagen in die Schule dürfen. Das ist ein positives Zeichen“, sagt die Schulleiterin.