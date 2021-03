Erkelenz : Corona-Inzidenz im Nordkreis bleibt konstant

Erkelenz Im Vergleich zum Vortag kamen heute, Dienstag, 3. März 2021, acht neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 57,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

(cpas) In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Dienstag (Stand: 9 Uhr) 208 aktuelle Corona-Fälle – 64 in Hückelhoven, 59 in Erkelenz, 50 in Wegberg und 35 in Wassenberg. Das waren vier Corona-Nachweise weniger als am Vortag, seitdem kamen acht neue Fälle hinzu, zwölf Menschen gelten nun als genesen.