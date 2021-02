Corona-Zahlen im Erkelenzer Land : Inzidenzwert im Kreis sinkt auf 55,2 Neuinfektionen

Erkelenzer Land Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Coronavirus im Kreis Heinsberg ist wieder stark gesunken. Am Mittwoch lag der Wert ohne Berücksichtigung von positiven Schnelltests bei 55,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit deutlich unter dem von Dienstag (69,3).

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Mittwoch 204 positiv Getestete – 66 in Hückelhoven, 56 in Erkelenz, 51 in Wegberg und 31 in Wassenberg. Das waren fünf Nachweise mehr als am Vortag. Seitdem kamen elf neue Corona-Fälle hinzu, sechs Menschen gelten nun als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 316 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, 50 davon in diesem Februar.