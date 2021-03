Problem auch im Kreis Heinsberg : Veterinäramtsleiter warnt vor illegalem Welpenhandel

Welpen – im Bild ein Goldendoodle – dürfen frühestens in einem Alter von acht Wochen von der Mutter getrennt werden. Foto: Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Wer sich jetzt im Homeoffice einsam fühlt, sollte seine Entscheidung wohl überlegen: Bei der Anschaffung eines Tieres geht es gleichsam um ein weiteres Familienmitglied, für das über Jahre hinweg gut gesorgt sein muss.

Ahlborn weist auf die Kriterien hin, an denen Interessenten eine seriöse Zucht erkennen. Die Welpen sollten mit dem Muttertier zusammen sein, einen gepflegten Eindruck machen und nicht in einem Stall oder Zwinger untergebracht sein. Die Welpen dürfen frühestens mit einem Alter von acht Wochen von der Mutter getrennt werden.

Interessenten sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, „Es geht um ein Familienmitglied, nicht um Ware. Wir wissen allerdings, dass insbesondere bei gefragten Rassen mit hohen Preisen und schnellen Entscheidungsforderungen Druck ausgeübt wird“, sagt Ahlborn. Außerdem sei es ratsam, auf einen EU-Heimtierausweis mit eingetragenen Impfungen und bereits durchgeführten Wurmkuren zu achten. So ist das Risiko geringer, ein krankes Tier mit nach Hause zu nehmen. Beim Kauf ausländischer Hunde sollte auf eine gültige Tollwutimpfung geachtet werden. Andernfalls müsse eine mehrwöchige Quarantäne des Tieres in einer Quarantänestation amtlich angeordnet werden. Die Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro hat der Besitzer des Tieres zu tragen.