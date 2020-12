Erkelenzer Land : Anmeldung für Kunsttour 2021 ab Januar möglich

Textilkünstlerin Nilufar Badiian ist gerne bei der Kunsttour dabei. Foto: Renate Resch

Erkelenzer Land Nach der corona-bedingten Absage in diesem Jahr nehmen die Organisatoren einen neuen Anlauf. Wer sich bewerben will, kann das ab Januar tun.

Kunstfreunde in der Region schätzen einen festen Termin im Erkelenzer Land: Jedes Jahr öffnen in der Region am ersten Sonntag im Mai die Ateliers und Galerien ihre Türen.

Im Jahr 2020 musste dieser Termin wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Soweit das Infektionsgeschehen es zulässt, gibt es für das kommende Jahr einen neuen Anlauf: Am 2. Mai 2021 ist es wieder soweit.

Zunächst einmal geht es darum, wer im Jahr 2021 teilnehmen möchte. Im gesamten Monat Januar läuft das Online-Anmeldeverfahren für interessierte Kunstschaffende und Galeristen unter www.kunsttour-hs.de. Wie im Vorjahr wird die Kunsttour unter anderem vom Kreis Heinsberg mit Unterstützung der Kreissparkasse Heinsberg und der NEW organisiert. Ansprechpartner ist Kurt Stieding (02432 3504; stiedings@t-online.de). Die Anmeldung erfolgt in zwei Stufen. Als erstes wird die Zustimmung zur Verwendung der persönlichen Daten erfragt (Name des Künstlers, Anschrift der Galerie, Vita, Arbeitsschwerpunkte). Ohne diese Zustimmung kann aus Datenschutzgründen kein weiterer Anmeldeschritt vollzogen werden.

Wenn das Einverständnis erklärt worden ist, gelangt man in die Eingabe-Maske des eigentlichen Anmeldeverfahrens. All dies wird auch auf der Anmeldeseite unter www.kunsttour-hs.de ausführlich erklärt. Die Kernöffnungszeiten am Tag der Kunsttour sind von 11 bis 18 Uhr, allerdings steht es den Künstlern und Galeristen frei, die Öffnungszeiten zu erweitern.

Die erste Kunsttour wurde im Jahr 2002 angeboten. Eine Jury berät alljährlich über die eingehenden Bewerbungen.