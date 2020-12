Kreistag Heinsberg : SPD stellt Anfrage zu Quarantäne für Rettungsdienst

Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Kreis Heinsberg waren vorübergehend in Quarantäne. Foto: RDHS/JUERGEN RITTERBACH

Erkelenzer Land Die Quarantäneanordnung für die rund 270 Mitarbeiter des Rettungsdienstes des Kreises Heinsberg wird nun auch Thema in der Politik: Die SPD im Kreis Heinsberg richtet einen Fragenkatalog an die Kreisverwaltung und hofft auf Antworten in der Sitzung des Kreisausschusses am Mittwoch, 9. Dezember.

Die Sozialdemokraten wollen wissen, wie viele Mitarbeiter des Rettungsdienstes aktuell infiziert sind und wie lange sie sich in Quarantäne begeben müssen. Außerdem stelle sich die Frage nach den Auswirkungen auf die Organisation des Rettungsdienstes. Die SPD möchte auch in Erfahrung bringen, ob die Kreisverwaltung Kritik aus der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen hat. „Falls ja, in welcher Form hat die Verwaltung zur sachlichen Aufklärung beigetragen?“, heißt es. Die SPD fragt außerdem, ob es beabsichtigt ist, dass sich zum Beispiel Erzieherinnen, Lehrer und Pflegekräfte testen lassen können.