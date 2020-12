Neue Internetseite für das Erkelenzer Land : Jugend-Berufsberatung im Netz

Erkelenzer Land Die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und der Kreis Heinsberg präsentieren eine neue Internetseite für virtuelle Berufsberatung: www.jump-heinsberg.de.

Die Internetseite richtet sich aber nicht nur an Jugendliche, sondern auch an Eltern, Lehrer, Bildungsträger, Institutionen und an alle weiteren Interessierten. Sie bietet einen schnellen Überblick über die unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten der Arbeitsagentur, des Jobcenters und des Kreises Heinsberg. Das Alles auf einen Klick und in einem jungen und bunten Design.