Erkelenzer Land : Corona: 40 neue Fälle im nördlichen Kreisgebiet

Erkelenzer Land Die Zahl der Infizierten ist erneut gestiegen - und zwar um 40 neue Fälle. Die Inzidenz im Kreis Heinsberg liegt aktuell bei 153,8.

(cpas) In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Dienstag (Stand: 9 Uhr) 454 aktuelle Corona-Fälle – 197 in Erkelenz, 124 in Hückelhoven, 67 in Wassenberg und 66 in Wegberg.