Krefeld Einen Rekord vermeldet der Krefelder Zoo: Jan, das Faultier, hat die 50 Jahre-Altersmarke überschritten und erhält damit einen Eintrag im Guinessbuch der Rekorde.

Faultier Jan aus dem Krefelder Zoo ist seit diesem Jahr Rekordhalter und offiziell das älteste seiner Art in Menschenhand. Im Guinness Buch der Rekorde gibt es eine entsprechende Rubrik.

Bisher stand Jan auf Platz zwei. Nach dem Tod von Faultier Paula im Bergzoo Halle an der Saale rückte er auf Platz eins vor. Jan kam im Jahr 1970 in den Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Damals war er zwischen sechs und zwölf Monate alt. Im April 1986 zog er nach Krefeld.