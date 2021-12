Jahrestag des Affenhausbrandes im Krefelder Zoo : Prominenter Kriminalbiologe unterstützt Mahnwache vor dem Zoo

Der Kriminalbiologe Mark Benecke kommt nach Krefeld. Foto: dpa, obe tmk

Krefeld Anlass ist der zweite Jahrestag der Brandkatastrophe im Krefelder Zoo, bei der das Krefelder Affenhaus komplett zerstört wurde. Das Great Ape Project bekräftigt seine Forderungen und Positionen

Unterstützer der Organisation „Great Ape Project“, die sich gegen die Haltung von Menschenaffen in Zoos ausspricht, werden am Sonntag, 2.Januar, 12 bis 14 Uhr, eine Mahnwache vor dem Krefelder Zoo veranstalten. Die Akteure haben prominente Unterstützung: Zu den Demonstranten gehört nach Angaben der Veranstalter der durch Buchveröffentlichungen und TV-Auftritte bekannte Kölner Kriminalbiologe Mark Benecke. Anlass für die Mahnwache in Krefeld ist der zweite Jahrestag der Brandkatastrophe, bei der das Affenhaus zerstört wurde und mehr als 50 Tiere umkamen. Die Katastrophe ereignete sich in der Silvesternacht zum 1.Januar 2020.

Die Organisatoren wollen mit der Demonstration ihre Kritik an den jetzigen Haltungsbedingungen der beiden im Zoo verbliebenen Schimpansen Bally und Limbo ebenso bekräftigen wie ihre Forderung, die beiden Tiere in einem „Primatenschutzzentrum“ unterzubringen. Die beiden Affen leben zurzeit in einem 43 Quadratmeter großen Raum, der nicht den behördlichen Empfehlungen für die Haltung von Menschenaffen entspricht.

Der Krefelder Zoo hat mehrfach betont, es gehe den beiden Schimpansen gut; Tierpfleger kümmerten sich intensiv um sie und ermöglichten ihnen in großem Maße Tierbeschäftigungen. Ein passender Zoo mit einer adäquaten Tiergruppe sei nicht gefunden worden; im kommenden Jahr werde zudem eine Außenanlage errichtet.