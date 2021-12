Künstler des Jahres : Beuys, mehr Beuys, noch mehr Kunst

Beuys’ 3D-Porträt - wie ihn die Keramikerin Karin Habermann sah. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Es war sein Jahr - auch wenn Corona viele Einschränkungen und Umplanungen brachte: Joseph Beuys ist in seiner Geburtsstadt gefeiert worden. Ausgiebiger und auch origineller als an anderen Wirkungsstätten.

(ped) Zu seinem 100. Geburtstag prangte nicht nur endlich der Plakette gewordene Beweis, dass seine Anfänge in Krefeld lagen, an seinem Geburtshaus am Alexanderplatz, auch die Kulturinstitute und die freien Künstlerinnen und Künstler setzten sich mit seinen Ideen und seinem Werk auseinander.

Vermutlich hätte er seine helle Freude daran, gleich mehrfach Teil einer zeitgenössischen sozialen Plastik zu sein, und von der Fassade des Seidenweberhauses in die Stadt zu blicken. Vermutlich hätte es seinen Humor getroffen, als das Künstlerkollektiv A-Gang im Innenhof der Burg Linn kleine Hommage-Installationen auf Schlitten rundführte, bevor die Objekte im Jagdschloss ausgestellt wurden. Vermutlich hätte er es für höchste Zeit befunden, dass sich auch das Theater um den erweiterten Kunstbegriff kümmert und endlich mal einen toten Hasen auf die Bühne bringt. Auch wenn „Beuys’ Küche“ als Stream Premiere hatte - was soll’s. Es war ein Happening, das nicht alle glücklich machte. Also Stoff für Diskussion.