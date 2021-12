Auftrag des Jahres : Milliardenauftrag für Siemens

Krefeld 2021 gab es einen Milliardenauftrag für die Uerdinger Zugsparte aus Ägypten: Siemens baut in dem Land am Nil das erste elektrische Eisenbahnnetz auf und liefert dafür bereits im ersten Schritt ICE- und Regionalzüge, Stellwerke und Signaltechnik für drei Milliarden US-Dollar.

Die Züge würden in Krefeld, die Lokomotiven für den Güterverkehr in Krefeld und München gebaut, die Signaltechnik komme aus Braunschweig .

Die Ägypter kauften „das Modernste vom Modernen“. Der Vertrag umfasst die schlüsselfertige Installation und die Wartung über 15 Jahre. Im ersten Schritt will Siemens mit den Partnerfirmen Orascom Construction und Arab Contractors eine 660 Kilometer lange Strecke von Alexandria am Mittelmeer bis zur Hafenstadt Ain Sukhna am Roten Meer für den Personen- und Güterverkehr aufbauen: „Ein Suezkanal auf Schienen“.