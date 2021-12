Flop des Jahres : Pinguine beenden schlechteste Saison seit DEL-Gründung

Krefeld Als am 18. April in der Deutschen Eishockey-Liga die Hauptrunde wegen der Corona-Pandemie nach nur 38 Spielen beendet war, stand für die Krefeld Pinguine eine Bilanz des Schreckens zu Buche.

