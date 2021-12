Triumph des Jahres : Ringerin Aline Focken holt Olympia-Gold

Krefeld Im letzten Kampf ihrer Karriere gewann die Krefelderin Gold bei Olympia. Zum Jahresende wurde sie dafür ausgezeichnet: als NRW-Sportlerin des Jahres und als Zweite bei der nationalen Entscheidung.

Tränen mit der Schlusssirene, Tränen im Interview, Tränen bei der Siegerehrung: Der Kampf gegen die eigenen Gefühle war der einzige, den Aline Rotter-Focken in Tokio nicht gewinnen konnte. „Das bedeutet mir alles“, sagte die Krefelderin nach ihrem historischen Triumph zum Karriereende. Mit einem überraschend klaren 7:3 im Finale der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm gegen die Amerikanerin Adeline Gray hatte Rotter-Focken im letzten Kampf ihrer aktiven Laufbahn noch einmal Geschichte geschrieben. Die 30-Jährige ist die erste deutsche Olympiasiegerin im Frauen-Ringen.„Ein Lebenstraum“ sei damit für sie in Erfüllung gegangen, sagte Rotter-Focken, die mit ihrem Mann in Triberg im Schwarzwald lebt. „Es gab so viele Momente, wo ich dran gezweifelt habe, so viel geweint, gelitten und geackert habe. Jetzt hat es funktioniert.“ Manchmal habe sie sich nach Niederlagen in den vergangenen Jahren aus Spaß auch gesagt: „Ich hebe es mir für das große Ende auf, für das perfekte Buch, für diesen Film meines Lebens.“ Und nun sei es „wahr geworden“.