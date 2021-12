Projekt des Jahres : Der Traum vom Affenpark

Krefeld Dieses Projekt spaltet: Während die einen begeistert sind von dem großen Wurf, der eine neue Ära der Menschenaffenhaltung im Krefelder Zoo einleiten soll, sprechen andere verächtlich vom „Affenknast“ oder kritisieren die hohen Kosten.

(bk) Dennoch ist der Baubeginn beschlossene Sache – zumal die Finanzlast für die Stadt am Anfang gering ist, da der Großteil der Kosten über Ausgleichszahlungen der Versicherung, Spenden oder Eigenmittel abgedeckt ist. Und es tut gut, nach dem schrecklichen Unglück in der Silversternacht vor zwei Jahren, als das Affentropenhaus in Flammen stand, endlich wieder zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.

Das ehrgeizige Projekt wird die Stadt als Hauptgesellschafter der Zoo gGmbH trotzdem einiges kosten. In acht Jahren werden nach und nach über 17 Millionen Euro fällig. Dafür bekommt Krefeld eine hochmoderne Anlage, die sich über 2,2 Hektar erstreckt – also von der Zoobrücke bis zum Gorilla-Garten reicht – und das neue Aushängeschild des Zoos sein soll. Für die drei Menschenaffenarten Gorilla, Schimpansen und Orang-Utan, wie sie traditionell in Krefeld gehalten wurden und auch weiter gehalten werden sollen, sind großzügige Innen- und Außenanlagen entworfen worden. Geplant ist außerdem, verschiedene Tierarten ähnlich wie bei den Pelikanen oder im Regenwaldhaus zu vergesellschaften, was das Beobachten für Besucher um so spannender macht.