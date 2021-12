Preiserhöhung im VRR : Rheinbahn-Einzelfahrt kostet ab Januar drei Euro

Düsseldorf Die Nutzung von Bus und Bahn wird teurer. Alte Tickets müssen bis Ende März verfahren oder eingetauscht werden. Ein Ticket-Angebot wird zum Jahreswechsel eingestellt.

(arl) Die Fahrten mit der Rheinbahn werden ab Januar teurer. Der Preis für das Einzelticket für eine Fahrt innerhalb Düsseldorfs beträgt ab dem Jahreswechsel drei Euro und damit zehn Cent mehr als bisher. Auch Mehrfahrten- und Zeitkarten werden teurer. Das Vierer-Ticket etwa kostet elf Euro statt bislang 10,70 Euro. Das Ticket 2000 kostet in Düsseldorf ab Januar im Abo 80,16 Euro statt 79,21 Euro pro Monat. In der Landeshauptstadt wird der Tarif A3 fällig und damit die höchstmögliche Preisstufe für Fahrten innerhalb einer Stadt. Dies wird mit dem besonders großen Angebot begründet.

Die Rheinbahn legt die Fahrpreise nicht fest, sondern der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der sich für die Kommunen in der Region um Organisation und Finanzierung des Nahverkehrs kümmert. Dort lobt man eine diesmal nur „moderate“ Preissteigerung von 1,7 Prozent für die Fahrkarten. Die Verkehrsunternehmen stehen derzeit wegen der Ausfälle durch die Pandemie und der Investitionen für eine Verkehrswende unter finanziellem Druck, laut VRR steigt die Finanzierungslücke trotz der erhöhten Fahrpreise weiter.

Gebühren in Jüchen 2022

Gebühren in Jüchen 2022 : Gräber teurer – Abwasser preiswerter

Eine weitere Neuerung: Mit dem Jahreswechsel stellt der VRR das 7-Tage-Ticket ein. Die Rheinbahn empfiehlt alternativ den Kauf eines 10er-Tickets. In der Preisstufe A3 zahlen die Kunden ab Januar für zehn Fahrten 23,40 Euro (vorher: 22,90 Euro). Dieses Ticket ist erhältlich in der Rheinbahn-App, im Online-Shop und in der App „redy “ .