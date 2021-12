Thema des Jahres : Corona-Pandemie – und es ist kein Ende in Sicht

Corona-Pandemie – und es ist kein Ende in Sicht

Krefeld Über kein Thema wurde im Jahr 2021 soviel gesprochen wie über die Corona-Pandemie: Erste Impfung, zweite Impfung, Boosterimpfung - doch ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Wie sehr hatten alle auf den Impfstoff und die warme Jahreszeit gehofft. In Kombination sollte so dem weltweiten Plagegeist Nummer eins, dem Corona-Virus, der Garaus gemacht werden. Schließlich sind auch die Krefelder seit Anfang des Jahres durch strenge Maßnahmen bis hin zu Distanzunterricht und Ausgangssperre gebeutelt.

Dann sind immer mehr Bürger zum zweiten Mal geimpft. Die Lage scheint sich zu entspannen je näher der Sommer rückt, die Inzidenz liegt ab Ende Juni für einige Wochen sogar konstant im einstelligen Bereich. Das Leben fühlt sich normal an, die Schwimmbäder sind offen, genau wie alle anderen Freizeitmöglichkeiten auch. Es darf wieder gemeinsam gefeiert und gesungen werden.

Doch Ende Juli übersteigt die Inzidenz erstmals wieder die 10 und die Inzidenzstufe 1 gilt. Zusätzlich macht die Delta-Variante den Krefeldern stark zu schaffen. Anfang August überschreitet Krefeld die Inzidenzstufe 2 mit einem Wert von 35, wenige Wochen später, passend zu Schulbeginn, wird wieder die 100 erreicht. Das Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz schließt. Geimpft wird städtischerseits ab Oktober am Stadthaus (nicht ganz störungsfrei) und später im Seidenweberhaus. Die vierte Welle rollt an und bringt erneut zahlreiche Veranstaltungs-Absagen und Einschränkungen mit sich.

Eine dritte Impfung, Booster genannt, wird dringend empfohlen. Derweil gibt es noch immer (zu) viele, die gar nicht geimpft sind. Die Gesellschaft spaltet sich in 2G und Ungeimpft. Auf den Intensivstationen wird es voll. Über die Maskenpflicht an Schulen streitet sich die Stadt mit dem Land. Krefeld will die Masken beibehalten, das Land hingegen nicht. Der überwiegende Teil der Schüler erklärt sich nach den Herbstferien freiwillig bereit, weiter eine Maske zu tragen.