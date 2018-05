Krefeld : Rettungskräfte bilden in Krefeld ein Netzwerk

Krefeld Rund 50 Vertreter der Krefelder Einsatzorganisationen von DRK, JUH, ASB, MHD, DLRG, Feuerwehr, Polizei und THW haben sich zu einem Gedankenaustausch getroffen. Das THW hatte eingeladen, um den Kontakt unter den Rettungskräften zu stärken. "In Krisen Köpfe kennen, sei der Schlüssel zum Erfolg", sagte der Initiator des Treffens Thomas Siemons vom THW Krefeld. Er arbeitet daran, dass in Krefeld ein Netzwerk entsteht, bei dem die Organisationen Synergien nutzen, gemeinsame Ausbildung betreiben, Abläufe festlegen und regelmäßig üben. Bei außergewöhnlichen Einsatzlagen ist es immer wieder von Nöten, dass die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte Hand in Hand arbeiten und sich gegenseitig unterstützen.

Es soll ein regelmäßiges Treffen einer Organisationsgruppe geben, welche die Aktivitäten des Netzwerkes plant und vorbereitet. Aber auch der gesellige Teil kam bei dem Treffen nicht zu kurz. Bei einem Imbiss hatten die Teilnehmer die Gelegenheit die neue Liegenschaft des THW Krefeld zu besichtigen und sich untereinander auszutauschen. "Wir ziehen ein positives Fazit und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit", sagte Siemons. Ein Termin für ein weiteres Treffen wurde festgelegt.

(jon)