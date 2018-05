Krefeld: Der Komponist des "Paten" krönt Sinfoniekonzert

Krefeld Gastsolist Sebastian Knauer glänzte im weitgehend unbekannten Klavierkonzert C-Dur von Nino Rota.

Der 1911 geborene Nino Rota lebte im 20. Jahrhundert und fand seinen Erfolg vor allem in Filmmusik, so zu berühmten Filmen wie "La strada", "La dolce vita" oder "Der Pate". Dabei hat er nicht nur für den Film, sondern auch - in stattlicher Anzahl - für die Opernbühne und den Konzertsaal komponiert. Musikalisch wurzelt er noch tief im 19. Jahrhundert. Das zeigte sich auch in seinem Klavierkonzert C-Dur. Aber es wäre ungerecht, seine Musik epigonal zu nennen; sie steckt voller individueller, origineller Einfälle. Wie auch in Pausengesprächen mehrfach zu hören war, fand die nur wenig bekannte Komposition beim Publikum viel Anklang.