Festival in Krefeld : Moshroom Metal feiert das verflixte 13. Jahr

die Hauptorganisatoren des Moshroom Metal Benefizfestivals (v.l.) P Oliver Biklic , Pika (Veronika Effertz), Bernadette Hielscher von der Kufa mit Antje Siegert vom Kinderschutzbund. Foto: Kinderschutzbund Krefeld

Krefeld Das Metal-Festival in der Kulturfabrik unterstützt den Kinderschutzbund Krefeld in seiner Arbeit.

(ped) Für manche ist es die verflixte 13, für den Kinderschutzbund ist die Zahl ein gutes Omen: Denn auch auch nach dem vollendeten Dutzend geht das von Oli Beier initiierte Moshroom Metal Benefizfestival weiter. Am Samstag, 19. Oktober, spielen Bands aus Krefeld und der Region für den guten Zweck in der Kulturfabrik.

„Die Kulturfabrik ist wieder so großzügig und überlässt den Metal-Freunden kostenlos die heiligen Hallen, in denen sich sonst die Großen der internationalen Musikszene die Klinke in die Hand geben. Viele Sponsoren haben außerdem ihre Unterstützung bereits zugesagt“, teilt Antje Siegert vom Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Krefeld mit. „Oli wäre stolz auf die letzten zwei Jahre Moshroom ohne ihn. Scheinbar sitzt er da oben auf seiner Metal-Wolke und macht, dass jedes weitere Jahr super wird“, sagt Pika (Veronika Effertz), die mit Bernadette Hielscher, Oliver Biklic und Stefan Kuhnigk Hauptorgansatorin des Festivals ist. Oli Beier hatte 2007 Moshroom ins Leben gerufen. Vor zwei Jahren ist er gestorben.

Aber seine Idee, mit den Metalbands Gutes für Kinder zu ermöglichen, lebt weiter. So geht auch in diesem Jahr wieder der gesamte Erlös des Festivals an den Krefelder Kinderschutzbund. Das Geld ist bestimmt für Ankerpunkt – ein Gruppenangebot für Kinder mit einem krebskranken Elternteil. „Alle Bands verzichten wie immer auf eine Gage und gehen für die Kinder in Krefeld kostenlos auf die Bühne. Metal kann eben nicht nur böse“, sagt Siegert.