Aus den Stadtteilen : Mevissenstraße soll keine Konkurrenz für Innenstadt sein

Die Bezirksvertretung Nord hat sich mit dem Gewerbegebiet Mevissenstraße beschäftigt. Ziel ist es, das Gebiet zu erhalten ohne die Innenstadt zu schwächen.

Die Krefelder Innenstadt und ihre Einzelhandelsbetriebe haben, wie viele deutsche Innenstädte, mit einer verschärften Konkurrenzsituation zu kämpfen. Die rasant wachsende Waren- und Dienstleistungspalette der Onlinewelt bietet per Mausklick das bequeme Shoppen vom heimischen Sofa aus an. Um den Stand der Krefelder Innenstadt zu erleichtern, wurde der Bebauungsplan Nr. 835 aus der Taufe gehoben.

Auskunft gibt der Bebauungsplan jedoch über Geschäfte, die als nicht-zentrenrelevant eingestuft werden. Unter anderem gelten Auto-, Möbel-, Garten- und Baumärkte als nicht-zentrenrelevant, weil sie keine belebenden Impulse für den kleingewerblichen Sektor in der Innenstadt haben könnten und nicht genügend Platz an dortiger Stelle vorhanden ist. Das an der Mevissenstraße bereits angesiedelte geschäftliche Umfeld soll demzufolge in seiner vorhandenen Vielfalt, die durch großflächige Verkaufs- und Parkflächen überwiegend geprägt ist, erhalten bleiben.