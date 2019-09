Aus den Stadtteilen : Fördermittel-Debakel geht weiter

Die Verwaltung hat in der Bezirksvertretung Fischeln erklärt, dass der eingereichte Fördermittel-Antrag für den barrierefreien Umbau des Fischelner Rathauses gar nicht zu den Förderzielen des Landesprogramms passte.

Ein Eingeständnis der Verwaltung wirft ein völlig neues Licht auf die Fördermittel-Blamage von Fischeln. Wie ein Mitarbeiter des Fachbereichs Gebäudemanagement am Mittwoch in der Bezirksvertretung Fischeln berichtete, hat die Stadt sich mit ihrem Versuch, Gelder für den barrierefreien Umbau des Fischelner Rathauses zu akquirieren, auf einen für die Fischelner Baumaßnahme nicht einschlägigen Fördertopf beworben.

Wie im August exklusiv berichtet, war der Krefelder Antrag schlussendlich wegen fehlender Unterlagen gar nicht erst in die engere Auswahl gekommen, sondern im Vorfeld als „nicht bewilligungsreif“ aussortiert worden. Andere Kommunen haben sich cleverer geschlagen: 302 Projekte mit zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 606,5 Millionen Euro können dort umgesetzt werden. Der unvollständig eingereichte Kre-felder Antrag auf den falschen Fördertopf gehört somit — nicht überraschend — zu den 115, die keinen Zuschlag bekommen haben.

Der SPD-Bezirksverordnete Jürgen Oppers nahm den Fachbereichsleiter in Schutz: „Auf Herrn Jaghou herumzuhacken ist nicht sinnvoll. Als er das Amt übernommen hat, lag so viel im Argen, da konnte er sich nicht allein um das Projekt Fischelner Rathaus kümmern“, meinte Oppers. Der SPD-Mann sieht die Landesregierung in der Verantwortung, mehr Fördergelder bereit zu stellen. Den Bedarf sehe man ja an den mehr als 100 abgelehnten Anträgen.