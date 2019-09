Aus den Stadtteilen : Auftakt des Dialogforums in Inrath nur schwach besucht

Dezernent Markus Schön sprach in Inrath. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

„Mit den Bürgern ins Gespräch kommen“- das ist laut städtischem Pressetext die zugrundeliegende Idee für das neue „Dialogforum“, zu dem der Oberbürgermeister gemeinsam mit den Bezirksvorstehern und dem Dezernenten Markus Schön von nun an monatlich reihum in alle Stadtteile einladen will.

Start war am Mittwochabend im Nordbezirk. Überraschend begann die erste Dialogveranstaltung ohne Oberbürgermeister Frank Meyer und ohne Bezirksvorsteher Sayhan Yilmaz. Für acht interessierte Bürger aus Sport- und Bürgervereinen hat sich der Abend dennoch gelohnt.

„Der Oberbürgermeister entschuldigt sich, er wäre gerne gekommen, aber der Termin kollidiert mit dem Denkmalausschuss, der heute viele Tagesordnungspunkte hat“, kommentierte Dezernent Markus Schön die Abwesenheit des Stadtoberhauptes zu Beginn der Veranstaltung in der Pestalozzi-Schule an der Hülser Straße, um dann in einem Kurzvortrag über aktuelle Zahlen und Fakten aus dem Stadtteil zu informieren.

Laut Schön wird die Zukunft des Nordbezirkes maßgeblich durch deutlich steigende Zahlen bei Kindern von Null bis sechs Jahren bestimmt werden und folglich die Schaffung von weiteren Kita- und Schulplätzen nötig machen. Im Anschluss an seinen Überblick unter anderem zum Sachstand der Bereiche Soziales, Integration, Migration und Sport wandte er sich direkt an seine Zuhörer. „Niemand ist so nah an den Themen wie Sie. Was bewegt Sie in Ihrem Bezirk? Was kann ich an Anregungen mitnehmen?“.