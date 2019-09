Musik in Krefeld : Barockorchester Capella 94 wird 25

Krefeld Mit einem erlesenen Konzert feiert das Ensemble am Sonntag. Mozarts Dominikus-Messe steht auf dem Programm.

Wer heute Geige studiert, widmet sich immer auch wenigstens für ein Semester dem Barock. Das war vor einem Vierteljahrhundert anders. Da war es auch schwieriger, Musiker zu finden, die auf historischen Instrumenten versiert waren. So fing vor 25 Jahren alles mit einem Projekt an. Der Krefelder Kantor Christoph Scholz, damals noch in Essen, suchte für ein Projekt Musiker, die alte und neue Instrumente beherrschen. Man fand sich unter dem Namen „Capella 94“. Der Name ist geblieben, und auch die Ausrichtung der historisch informierten Aufführungspraxis mit zumeist Instrumenten aus dem 18. Jahrhundert. Doch längst ist das Orchester, das sich je nach Projekt aus einem festen Kern von 25 Leuten und zahlreichen Gästen formieren kann, in Krefeld heimisch geworden. Deshalb wird das Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen auch in Krefeld gespielt: am Sonntag, 29. September, 18 Uhr, in der Schutzengelkirche in Oppum. Auf dem Programm steht festliche Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, dessen komplettes Kirchenmusikwerk sich Scholz und seine Musiker zum Projekt gemacht haben.