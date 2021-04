Kreativität gefordert : Mitmach-Projekt - Ein Abend in einer Kirche in Krefeld

Aus Scherben schufen Mädchen und Jungen ein riesiges Kreuz, das in der Kirche zu sehen ist. Foto: Herz Jesu

Krefeld Die mehrtägige Aktion in Herz Jesu stößt bei allen Beteiligten auf große Resonanz. Eine angemeldete Familie darf in dem Gotteshaus auf eine recht ungewöhnliche Entdeckungsreise gehen.

(RP) „Oma, wir waren in einem Haus, da war alles, was wir vorher schon auf unserem Weg entdeckt haben! Die Farben, die Blumen, das Licht, das Wasser, die Vögel…!“ Die Geschwister Franzi und Jo entdecken die Kirche mit ganz anderen Augen und staunen, wie viel dies mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Mit dieser Geschichte zu einem riesigen Klapp-Zieh-Bilderbuch begann eine Familienführung bei dem Mitmach-Projekt „Ein Abend in der Kirche“ – ausgedacht und angefertigt von Lukasz Ratajczak – das gerade zehn Tage in der Herz-Jesu-Kirche zu Gast war.

In diesem Haus – der Kirche – durfte eine angemeldete Familie unter den vorgeschriebenen Hygienevorschriften schließlich selbst auf eine ungewöhnliche Entdeckungsreise gehen und verschiedenste Aufgaben zu Elementen und Symbolen aus der Geschichte erfüllen: Die Kirche konnte in verschiedenen Farben mit Scheinwerfern ausgeleuchtet werden, es wurden besonders schöne Blumen für den Altar ausgewählt, jeder suchte einen passenden Taufspruch aus, Tiere konnten gebastelt werden, Licht wurde durch ein Prisma zu einem Regenbogen und der Weg durch ein Labyrinth musste gefunden werden. Schließlich war oben auf der Orgelempore die Kreativität der Mädchen und Jungen gefordert, als aus bunten Glasscherben kleine Kunstwerke gefertigt wurden. Aus diesen wurde am Ende ein riesiges Kreuz, das nun zur Oster- und Kommunionzeit in der Kirche zu sehen ist.