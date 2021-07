Angebot in der Manege : Ferienprogramm mit Theater, Workshops und Musik

Angebot in der Manege

Ratingen (RP) Auch die dritte Ferienwoche hat es in sich. Das Programm „Summer Tent“ hinter dem Lintorfer Jugendzentrum „Manege“, Jahnstraße 28, bietet wieder kreative Workshops und viel zum Thema Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche an.

Am Wochenende sind zudem die Bands James‘ Mum und Parakeets zu Gast.

Am 22. Juli führt Kristina Wotschel, Mitarbeiterin des Museums Ratingen, Workshops zum Thema „Upcycling“ durch. Mit der beliebten Färbemethode Batik oder Tie-Dye werden farbenfrohe Muster auf Kleidung beziehungsweise Jutebeutel erstellt. Am 21. Juli folgt von 13 bis 15 Uhr ein vom TuS Lintorf organisierter Kraft- und Koordinationszirkel. Direkt im Anschluss daran beginnt ein Theaterimprovisations-Workshop.

Die Teilnehmenden erleben eine Entdeckungsreise zwischen Spielfreude, Spontanität und Kreativität. In dem Workshop „Was statt Plastik?“ können am 22.Juli von 15 bis 19 Uhr die Teilnehmenden mit der Bochumer Künstlerin Sara Hasenbrink einen Ofen bauen, in dem sie dann ihr eigenes Essen zubereiten.