Ausflug nach Kalkar : kfd Xanten besichtigt Kirche St. Nicolai

Xanten/Kalkar Wegen der Corona-Pandemie waren Ausflüge lange Zeit nicht möglich. Jetzt kann die Xantener Gruppe der kfd wieder Radtouren anbieten. Die Frauen erlebten direkt einen „rundum interessanten Nachmittag“.

Dabei hätten die kfd-Frauen erfahren, dass sich der Künstler in der Kirche habe einschließen lassen, um die Sonneneinstrahlung am Tag und die Dämmerung auf sich wirken zu lassen. So seien diese „tollen Kirchenfenster“ entstanden. Dafür sei mundgeblasenes Glas verwendet worden, das in Stücke geschnitten und mit Säure geätzt worden sei. Im Siebdruckverfahren sei das Glas dann bedruckt und anschließend mit Glasschmelzfarben in Airbrush-Technik bemalt worden. Dann seien die kleinen Glasstücke durch Bleiruten miteinander verbunden und zu einer Bleiverglasung zusammengesetzt worden. Die Fenster würden unter anderem abstrakte Ornamentik sowie physikalische Entdeckungen und Phänomene zeigen, zum Beispiel den Kometen Hale-Bopp, farbenprächtige Blumen, funkelnde Sterne und die Wege nach Santiago de Compostela im Muschelbild.