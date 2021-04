Unternehmen aus Krefeld : Fressnapf baut Netz aus Fachmärkten in der Städteregion Aachen aus

Krefeld Die Fressnapf-Gruppe baut ihr stationäres Netzwerk an Fachmärkten weiter aus: Zum Monatsanfang wechselte Jürgen Grohs mit insgesamt zwei Märkten zu Fressnapf.

Dazu bringt er seine Standorte in Herzogenrath und Simmerath in das Netzwerk der Fressnapf-Gruppe ein. Der bisherige Standort in Bonn wird an einen bereits bestehenden Franchisepartner der Fressnapf-Gruppe übergeben. Demnach nähert sich die Anzahl der Fressnapf- Standorte in Deutschland an 930 Märkte an.