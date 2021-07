Erfolgreiche Fahndung in Krefeld : Polizei stellt 51-Jährigen nach Missbrauchsvorwurf

Update Krefeld (RP) Die Polizei Krefeld hat am Samstag einen 51-Jährigen festgenommen, nach dem seit Freitag öffentlich mit Fotos gefahndet wurde. Der Mann soll ein elfjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Mehrere Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet.

Die traf den Moerser in der Wohnung eines Angehörigen in Krefeld an. Der 51-jährige Deutsche ist einschlägig polizeibekannt. Er ist im Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter der Polizei des Landes NRW. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Noch am Sonntag erging ein Haftbefehll. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.