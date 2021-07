Kunst am Seidenweberhaus : Street-Art-Monument - Krefeld traut sich was

Krefeld Am Seidenweberhaus kann nun niemand mehr vorbei sehen. Das graue Gebäude ist ein Kunstwerk geworden, an dem es viel zu entdecken gibt.

Wer sich vom Ostwall aus dem Seidenweberhaus nähert, sieht, wie ein riesiger rosaroter Kraken sich seiner bemächtigt. Die langen Fangarme nehmen den grauen Beton ein - so wie die 30 Künstlerinnen und Künstler, denen die Stadt das Gebäude auf dem Theaterplatz überlassen hat. „Wir sind eine Stadt, die auch mal was traut“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer, als er am Samstagnachmittag die Verwandlung der grauen Riesen in Augenschein nimmt. Noch stehen die Gerüst, aber die Eindrücke sind überwältigend. Die Aktion habe dem von vielen so geschmähten Bauwerk „ein Stück seiner Würde wiedergegeben“, so Meyer, der sich an viele schöne Veranstaltungen im Seidenweberhaus erinnert.