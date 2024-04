Neuer Wohnatlas 2024 liegt vor Krefelder wohnen vergleichsweise günstig

In der Kategorie der Großstädte hat sich Krefeld im bundesweiten Wohnatlas 2024 der Postbank gut behauptet. Die Immobilienexperten haben für das vergangene Jahr eine „rasant beschleunigte“ Abwärtsentwicklung bei den Immobilienpreisen in Deutschland registriert. 2023 seien die Preise für Wohneigentum in der Mehrheit der deutschen Landkreise und kreisfreien Städte deutlich gefallen – vor allem real, also unter Berücksichtigung der Inflationsrate von 5,9 Prozent. In rund 96 Prozent aller Regionen waren Eigentumswohnungen im Bestand real günstiger als im Vorjahr.