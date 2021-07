Festnahme in Linn : Bierflasche verrät Autodieb

Krefeld Alkohol am Steuer ist einem 32-Jährigen zum Verhängnis geworden. Sein auffälliges Verhalten hat Aufmerksamkeit erregt. Als die Polizei kam, stellte sich heraus: Er war kein Unbekannter.

(ped) In Linn hat die Polizei am Sonntagmorgen einen 32-jährigen Autodieb festgenommen. Ein Zeuge hatte eine verdächtige Person mit einer Bierflasche in einem Auto gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war, Auto und Kennzeichen gestohlen. Nach den Spuren am Auto zu urteilen, hatte er wohl mehrere Unfälle verursacht, wie die Polizei mitteilt. Der 32-jährige ist wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Das Auto wurde sichergestellt.