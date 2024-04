Pro Kopf-Verschuldung unter Bund- und Landes-Durchschnitt Krefelder Finanzpolitik schneidet landesweit gut ab: Stadttöchter sind wichtige Kräfte

Die Stadt hat in den zurückliegenden Jahren von hohen Steuereinnahmen profitiert und gut gewirtschaftet. Die allgemein gute Finanzsituation traf auch für die anderen Kommunen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen zu – und dennoch stehen für Krefeld bessere Kennzahlen zu Buche als für den Durchschnitt in Bund und Land.