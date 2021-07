Einsatz in der Krefelder Innenstadt : Polizei stellt illegale Glücksspielautomaten sicher

Krefeld Die Polizei hatte Hinweise bekommen und Wohnungen und Geschäfte in der südlichen City durchsucht. In einem Hinterzimmer entdeckten die Beamten ein Casino.

(ped) Am Freitagabend ist die Polizei Hinweisen auf illegales Glücksspiel nachgegangen. Gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt und der Steuerfahndung hat sie fünf Geschäfte und fünf Wohnungen an der Kölner Straße, der Gladbacher Straße und am Schinkenplatz durchsucht. Mit Erfolg: Insgesamt stellten die Beamten 18 illegale Spielautomaten sicher, die sich in einem als Casino genutzten Hinterraum befanden, außerdem sieben illegale Softwarepakete, geschäftliche Dokumente, Datenträger, Bargeld und illegales Zubehör für Spielautomaten. Ein Betrieb hatte keine Konzession und wurde von den Beamten geschlossen. Für zwei legale Automaten lag ebenfalls keine Konzession vor, auch sie wurden durch den Kommunalen Ordnungsdienst sichergestellt. Die Betreiber erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei kündigt für die Zukunft weitere Einsätze im Rahmen des „Präsenzkonzepts Innenstadt" an.