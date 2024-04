Kritik an Neubauplänen an der Uerdinger Straße Umweltschützer schlagen Alternative zum neuen Quartier Krefelder Hof vor

Der Krefelder Hof ist seit Jahrzehnten eine Institution in der Stadt. Noch heute trauern viele dem Abriss des Hauses am Standort Ostwall nach. Jetzt steht der Abriss des Nachfolgers an der Uerdinger Straße bevor. Helmut Bobbe von der Bobbe Invest GmbH will mit einem neuen Krefelder Hof Hoteltradition neu interpretieren und darüber hinaus das Quartier mit Wohnungen und einer Kindertagesstätte aufwerten.