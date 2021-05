Neun Millionen Euro für Bildung in Krefeld : Robert-Jungk-Gesamtschule erhält einen offenen Aufenthaltsbereich

Das Dach ist als Gründach konzipiert. Im Inneren reihen sich die Funktionen um einen verglasten Innenhof. Ein Großteil des bestehenden Schulhofes wird barrierefrei umgestaltet und ausgestattet.

(jon) Die Robert-Jungk-Gesamtschule am Reepenweg in Hüls hat einen Erweiterungsbau erhalten. Krefeld investierte in den vergangenen zwei Jahren rund sieben Millionen Euro in den Neubau samt Ausstattung und Außenanlagen. Zur offiziellen Übergabe der Räume besuchte Oberbürgermeister Frank Meyer zusammen mit Bürgermeister Dirk Möcking aus Kerken und dem Betriebsleiter des Zentralen Gebäudemanagements, Rachid Jaghou, die stellvertretende Schulleiterin Astrid Arens. In dem neuen Gebäudeteil soll die Sekundarstufe II aus den Standorten Hüls und Kerken gemeinsam unterrichtet werden. Insgesamt sind zwölf Kursräume und ein offener Aufenthaltsbereich für die Sekundarstufe II, drei Fachräume für den Kunstunterricht und zugehörige Verwaltungsräume dort untergebracht worden.