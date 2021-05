Handball-Saison der HSG beendet : Krechels Abschied mit Glanzleistung

Torwart Oliver Krechel hatte in Hagen reichlich Grund, seine Faust zu ballen. Der Kapitän hielt die Eagles mit tollen Paraden im Spiel. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die HSG Krefeld Niederrhein verlor das Play-off-Rückspiel beim VfL Eintracht Hagen mit 21:23. Torwart Oliver Krechel war in seinem letzten Spiel für die Eagles ein starker Rückhalt. Der Kapitän wehrte alleine vier Siebenmeter ab.

Beinahe hätten die Eagles ihrem Trainer Maik Pallach an dessen 40. Geburtstag im letzten Saisonspiel noch ein Geschenk gemacht. Doch am Ende unterlag der Handball-Drittligist dem VfL Eintracht Hagen auch im Play-off-Rückspiel und musste so seine Aufstiegshoffnungen endgültig begraben. Doch trotz der 21:23 (6:12)-Niederlage verabschiedete sich die HSG mit einer ordentlichen Vorstellung. Dabei ragte zweifelsohne Torwart Oliver Krechel heraus. Der Kapitän kam in seinem letzten Spiel für die Krefelder auf insgesamt 27 Paraden und wehrte dabei auch vier Siebenmeter ab.

Die Eagles gingen fast mit demselben Team ins Rennen, das auch vor einer Woche angetreten war. Lediglich Maik Schulz kehrte nach seiner Krankheit zurück. Diese Spieler wollten unbedingt zeigen, dass sie besser sind, als die 14-Tore-Niederlage vor einer Woche andeutete. Hagen schonte mit Spielmacher Valentin Schmidt (muskuläre Probleme) den siebenfachen Torschützen aus dem Hinspiel.

Dass die Eagles sich besser präsentieren wollten, zeigte in den ersten Minuten gleich Kapitän Oliver Krechel, der sofort fünf der ersten sechs Versuche des Gegners – darunter einen Siebenmeter – abwehrte. Da jedoch auch Tobias Mahnke im Tor der Hagener stark agierte, gingen diese in der Folge ungeachtet der Topleistung von Krechel mit 3:1 in Führung. Die Eagles kämpften und blieben dran, doch auch zwölf Paraden des überragenden Eagles-Schlussmannes in den ersten 22 Minuten konnten nicht verhindern, dass die Mannschaft gegen einen erneut vor allem in der Abwehr bärenstarken Gegner mit einem 6:12-Rückstand in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel kam die HSG schnell auf 10:13 heran. Dabei war vor allem der zehnte Treffer eine Augenweide. Schulz spielte freistehend ganz auf die andere Seite zu Nick Braun und der netzte sicher ein. Hagen leistete sich einen weiteren Fehler und den nutzte Maik Schneider gar zum 11:13. Der Favorit aber schlug nach einer Auszeit zurück und stellte auf 15:12 (39.).

Dennoch, es war jetzt ein ausgeglichenes Spiel, in dem auch der Angriff der Eagles sich zunehmend besser in Szene setzte. Trotzdem zeigte der Favorit aus Hagen immer wieder seine Klasse und hielt den Vorsprung bis zur 50. Minute bei fünf Toren (21:16). Die Eagles gaben allerdings nicht auf und kamen in der 57. Minute wieder auf 20:23 heran. Am Ende sollte es aber trotzdem nicht zu einem Saisonabschiedserfolg reichen.

„Wir haben uns unter der Woche ohne Druck auf das Spiel vorbereitet. Was sollte schon passieren? 14 Tore aufzuholen, ist eine zu schwere Hypothek. Wir wollten hier aber trotzdem erhobenen Hauptes rausgehen. Das ist uns gerade in der 2. Halbzeit gelungen“, sagte Maik Pallach nach dem Spiel. Dabei habe aber auch sicher eine Rolle gespielt, dass Hagen seine Stammkräfte nach der Pause schonte: „So ist es für uns noch zu einem achtbaren Ergebnis gekommen. Trotzdem bin ich stolz auf meine Jungs.“

In dieser Woche wollen sich Trainer und Spieler noch mal treffen und die Saison ausklingen lassen. Ehe es dann in den wohlverdienten Urlaub geht, stehen in der kommenden Woche für die Spieler noch Athletiktests auf dem Programm. Am 12. Juli beginnt die Vorbereitung auf die neue Drittligasaison mit Leistungsdiagnostik und drei Tage später mit dem ersten Training.