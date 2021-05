Die ehemalige Anne-Frank-Hauptschule ist zurzeit Baustelle: Neben vielen anderen Gewerken arbeitet Elektriker Lars Bodenstein arbeitet in Klassenräumen der künftigen Gesamtschule. Sie kann hier für drei Schuljahre unterkommen – und braucht dann ein eigenes Schulgebäude. Was das ansatzweise kostet und wo es sein wird, war am Donnerstagabend Thema im Schulausschuss. Foto: Köhlen, Stephan (teph)