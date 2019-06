Traumberuf : Louis Timmreck: Traumberuf Landwirt

Krefeld Der 14-Jährige hat auf dem Kliedter Hof ein zweites Zuhause. „Mir ist klar, dass ein Beruf in diesem Bereich 365 Tage Einsatz im Jahr bedeutet“, sagt der Realschüler, der unter anderem stolzer Besitzer eines schwarzen Bullen ist.

„Das ist mein Hobby, das mir nicht nur Freude macht, sondern bei dem ich auch viel lerne“, bemerkt Louis, der gerade mit dem Milcheimer über den Hof wandert. Die Kälber müssen getränkt werden. An den Kälberboxen wird der Futterlieferant schon erwartet. Den schwarzen Eimer kennen die jungen Bullenkälber bestens. Das erste Mäulchen geht in den Eimer, wobei Louis Hand dort ebenfalls verschwindet. „Das Kalb lernt gerade selber zu trinken, meine Finger dienen noch als Hilfe. Es saugt erst die Milch von meinen Fingern und trinkt dann selbstständig“, erklärt der 14-Jährige.

Das Faible für die Landwirtschaft hatte der Jugendliche schon als Kind. An den landwirtschaftlichen Flächen vom Kliedter Hof wohnend stand er an den Feldern und freute sich, wenn einer der Traktorenfahrer ihn mit in die Fahrerkabine nahm und er über das Feld mitfahren durfte. Aber nicht nur das Mitfahren machte ihm Spaß. Mit zunehmendem Alter stellte er jede Menge Fragen zu den jeweiligen laufenden Arbeiten. So entstand im Laufe der Zeit der Kontakt zum Hof der Familie Schulte-Bockholt. „Wir haben seinerzeit gedacht, das sei nur eine Phase kindlicher Begeisterung, mussten dann aber feststellen, dass es Louis ernst mit der Landwirtschaft ist. Das ist auf der ganzen Linie sein Ding“, sagt Kirstin Timmreck, die beruflich aus dem kaufmännischen Bereich stammt, während ihr Mann Professor an der Hochschule in Krefeld ist. Woher ihr Sohn die Liebe zur Landwirtschaft hat, kann sich Kirstin Timmreck nicht erklären. Es freut sie aber, dass er genau weiß, wo es beruflich hingehen soll.