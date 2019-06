Zwei Spieler verlassen Uerdingen : KFC löst Vertrag mit Kapitän Erb auf, Krempicki zum MSV

Krefeld Überraschend hat sich der KFC Uerdingen am Montag den Vertrag mit seinem Kapitän aufgelöst. Der 24-jährige Mittelfeldspieler Krempicki wechselt zum Liga-Konkurrrenten.

Der KFC Uerdingen hat sich am Montag überraschend von seinem Kapitän Mario Erb getrennt. Wie der Drittligist mitteilte, sei der Vertrag mit dem 29-Jährigen aufgelöst worden. Über die Gründe gab der KFC keine Auskunft. Erb, der früher in der Junioren-Nationalmannschaft spielte, war 2017 vom Drittligisten Rot-Weiß Erfurt zum KFC gekommen; mit dem Club stieg er in die Dritte Liga auf. „Ich möchte mich persönlich bei Mario bedanken. Er war in den beiden gemeinsamen Jahren ein vorbildlicher Kapitän und hat immer alles gegeben“, sagte KFC-Präsident Mikhail Ponomarev.