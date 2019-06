Stimmungsvolle Atmosphäre : Kulturhoch Burg Linn: Veranstaltungsreihe im Innenhof

Krefeld Im Innenhof von Burg Linn ist noch bis zum 30. Juni ein Festival mit Musik, Theater, Kabarett und Film.

(RP) Die stimmungsvolle Atmosphäre des Innenhofs der Burg Linn diente in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder als Kulisse für Theateraufführungen und Konzerte. „Diese Tradition greifen wir nun mit ,Kulturhoch Burg Linn‘ wieder auf“, sagt Museumsleiterin Dr. Jennifer Morscheiser. „Unser Festival bietet für jeden Geschmack und für jedes Alter ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Theater, Film und Comedy“, so Morscheiser. Die ausverkauften Vorstellungen des Monty-Python-Klassikers „Spamalot“ in der Inszenierung des Theaters Krefeld-Mönchengladbach bildete am Sonntag den Auftakt der Kulturwoche. „Wer unsere einzigartige Stimmung in Kombination mit Jazz, den Stummfilm „The General“ mit Live-Pianobegleitung oder Kabarett erleben möchte, noch gibt es einige Karten“, sagt die Museumsleiterin.

Reiner Witzel und Jazz Swing College Band treten am Mittwoch, 26. Juni, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) auf die Bühne. Er hat seinen ersten gemeinsamen Auftritt mit der Big Band im Herbst 2018 zum Anlass genommen, mit alten und lieb gewonnen Gewohnheiten zumindest ein bisschen zu brechen. Kennern der Jazz-Szene war der Saxophonist bis dahin mit Combo-Begleitung bekannt. Für seinen Auftritt mit der Jazz Swing College Band überließ er einige seiner Kompositionen dem Arrangeur der Big Band, Florian Raepke, der sie zu vollem Big Band Sound ausbaute und damit großen Zuspruch fand. In der Folgezeit holte Witzel weitere Arrangeure für seine Titel ins Boot und präsentierte das Ergebnis erstmals im Frühjahr in Athen. Zur Deutschland-Premiere kommt es nun im Innenhof der Burg Linn. Bandleader Oliver Hirschegger wird dem Publikum einen großen Jazzabend vor der unvergleichlichen Kulisse präsentieren. Karten gibt es an der Abendkasse für zehn Euro.

Der Kabarettist Volker Diefes kommt am Donnerstag, 27. Juni, um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) mit seinem neuen Soloprogramm: „Smart ohne phone“ heißt sein „Burg Linn Special“. Medienkritik, Vernetzung, Globalisierung und technische Tücke stehen bei diesem manchmal rasanten, manchmal entschleunigenden Bühnenprogramm im Vordergrund. Und das ganz ohne App und Smartphone, live und in Farbe im Innenhof der Burg Linn. Die Karten kosten im Vorverkauf 21, ermäßigt 18 Euro und an der Abendkasse 25, ermäßigt 22 Euro.

Music-Made in Krefeld und KMI präsentieren am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) die Bands Pavallion, Construction Set und Smot auf der Burg. In den Genres zwischen Rock und Punk wechseln die Stimmungen von balladenhaft-epischem zu schnellem Beat. „Wir wollen das Beste, Lauteste und Schrägste geben“, sagt Sängerin Silja Gottschalk, „wir freuen uns, in so einer Location aufzutreten.“ Die Karten kosten im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 15 Euro.

Klassisch wird es am Samstag, 29. Juni, mit dem Stummfilm „The General“, der Antikriegs-Komödie (USA 1926), von und mit Buster Keaton mit Marion Mack und Joe Keaton. Der Streifen wird nicht digital, sondern als 16-Milimeter-Kopie mittels Projektor an die Leinwand geworfen. Der Haupt- und Vorfilm „The Blacksmith“ (USA 1922) von und mit Buster Keaton werden live von Stummfilmpianist Richard Siedhoff präsentiert. Er begleitet seit 2008 mehr als 300 Stummfilme mit Eigenkompositionen und konzipierten Improvisationen am Klavier. Siedhoff ist Hauspianist im Lichthaus Kino Weimar, dessen Stummfilmprogramm er kuratiert. Die Vorführungen beginnen um 21 Uhr (Einlass 19.30 Uhr). Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Zum Abschluss von „Kulturhoch Burg Linn“ spielt am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr „Rock am Ring“, die Band der Lebenshilfe Krefeld. „Wir spielen Partymusik von ruhigen Sachen bis zu viel Power. Das wird bunt und laut und abwechslungsreich“, erklärt Gerd Rieger von der Band. „Rock am Ring“ ist seit 16 Jahren die ungewöhnlichste Band Krefelds: Partymusik vom Feinsten, abwechslungsreiche Sounds, eigene Texte, schräge Performance und ständig überraschende, stilistische Wechsel. „Wer Rock am Ring nicht kennt, hat etwas verpasst“, so Morscheiser. Der Eintritt an der Abendkasse kostet zehn Euro.