Angebot in Krefeld : Schwimmkurse für Kindergärten starten in die neue Saison

Krefeld Für viele Kinder ist es der erste Kontakt mit einem Schwimmbad - das Projekt „Kita-Kinder wasserfit“ bringt Kinder in Kontakt mit Wasser

Immer weniger Kinder können schwimmen: Um dem entgegen zu wirken, hat der Stadtsportbund in Kooperation mit der Stadt Krefeld und dem Schwimmverein Bayer Uerdingen vor sieben Jahren das Konzept „Kita-Kinder wasserfit“ gegründet, zuletzt hatte das Projekt jedoch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Denn von der Schließung des Badezentrums Bockums waren auch die Kurse des Kita-Schwimmens betroffen. „Ohne das Bockumer Badezentrum können wir dieses Projekt nicht anbieten“, hatte der Geschäftsführer des Stadtsportbunds Jens Sattler im Februar gesagt, „es wird fortgeführt, falls im März das Badezentrum wieder öffnen kann.“ Umso mehr freuten sich die Beteiligten am Montag zu verkünden, dass das Projekt in eine neue Saison starten kann. 21 Kindertagesstätten machen in diesem Jahr mit. „Angemeldet haben sich 27, aber durch die bekannte Problematik sind sechs abgesprungen“, sagte Sattler am Montag. Mit sieben Kindertagesstätten war der Kursus 2012 gestartet, allein in der Saison 2017/2018 haben 400 Kinder mitgemacht. Ziel sei nicht, dass die Kinder danach schwimmen können, sondern, dass sie sich an das Wasser gewöhnen. Einmal in der Woche gehen die Kinder mit ihren Erzieherinnen in das Schwimmbad und bewegen sich dort unter Anleitung eines Schwimmpädagogen für 45 Minuten im Wasser. „Die Kinder lernen Grundlagen kennen, im Wasser zu schweben, zu atmen und zu gleiten“, erzählt Janina Fokken, Trainer des SV Bayer Uerdingen. Die Leistungsspanne der Kinder variiere erhebliche.