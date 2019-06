Hafenanbindung : Startschuss für den Bau des Kreisverkehrs Floßstraße

Krefeld Der erste Schritt zur verbesserten Nordanbindung für den Krefelder Hafen erfolgt mit dem Bau des Kreisverkehrs..

Ratsvertreter aus Krefeld und Meerbusch sind sich nicht oft einig, vor allem, wenn es um den Rheinhafen und dessen Erschließung geht. Der Beginn der Bauarbeiten zur Verbesserung der so genannten Nordanbindung dürfte hüben wie drüben begrüßt werden. Ungeachtet der Frage, ob die Bundesstraße 288 zur Autobahn werden soll oder nicht, läuft die Planung für den Umbau der Mündelheimer Straße, für den Kreisverkehr Floßstra0e und die Kreuzung Hafenstraße seit einigen Jahren.

Gestern erfolgte nun der Startschuss für den Bau des neuen Kreisverkehrs an Düsseldorfer- und Floßstraße. Außerdem wird der letzte kurze Abschnitt der Düsseldorfer Straße in der Nähe der Uerdinger Rheinbrücke grundsaniert. Die Kosten betragen rund 1,3 Millionen Euro. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich neun Monate. Das teilte der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) mit. Verkehrsbehinderungen und Umleitungen seien einzukalkulieren, empfiehlt der KBK den Verkehrsteilnehmern.

Vorbereitend wird die Kreuzung Linner Straße und Berliner Straße provisorisch umgebaut und signalisiert, so dass von dort ein Abbiegen Richtung Rheinbrücke möglich wird. Das umfangreiche Bauvorhaben macht für die Bauzeit eine andere Verkehrsführung notwendig, wobei die aktuellen Verkehrsbeziehungen so lange wie möglich aufrechterhalten bleiben sollen. Ab einer bestimmten Bauphase muss die Floßstraße dann aber komplett gesperrt und die Verkehrsströme entsprechend anders geleitet werden.

Grundsätzlich bleibt der Verkehr von Süd- in Nordrichtung in Richtung Uerdingen erhalten. Dieser Verkehr bleibt auf der Düsseldorfer Straße. Der Verkehr aus Süden, der nach Sperrung der Floßstraße in Richtung Rheinbrücke abbiegen möchte, muss dann unter der Rheinbrücke durchfahren, weiter über die Mündelheimer Straße und biegt dann auf die Linner Straße zur B288 (Berliner Straße) ab, wo eine provisorisch errichtete Linksabbiegerspur zur Rheinbrücke nach Duisburg-Süd eingerichtet wird.