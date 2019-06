Tennis-Verbandsmeisterschaften gingen am Sonntag zu Ende : Bergmann gewinnt den Verbandstitel

Tennis-Verbandsmeisterschaften gingen am Sonntag zu Ende

Thomas Bergmann vom TK Rot-Weiß Kempen gewann den Titel der Herren 45. In den Medenspielen schlägt er für die Herren 30 seines Vereins auf. Foto: schoofs

Krefeld Bei den Tennismeisterschaften gewann er in der Altersklasse Herren 45. Auch Jürgen Volland und Irmgard Gerlatzka gewannen.

Für Jürgen Volland vom HTC BW Krefeld haben sich die Verbandsmeisterschaften gelohnt. In der Altersklasse 75 war der Regionalligaspieler aus dem Stadtwald nicht zu stoppen und gewann die Einzelkonkurrenz. Bis zum Finale hatte Volland, der auf Position zwei gesetzt war, keine Mühe sich durchzusetzen. Im Endspiel traf er auf Hans Antkowiak, dem Favoriten vom Meidericher TC. Volland überzeugte mit sicherem Spiel und gewann verdient mit 7:6, 6:3-Sieg den Verbandstitel. Ebenso erfolgreich war Irmgard Gerlatzka vom TC Schiefbahn, die in der Altersklasse 70 ihrer langen und erfolgreichen Karriere einen weiteren Titel hinzufügte. Auf Grund der geringeren Anzahl von Teilnehmerinnen wurde der Titel in einer Kästchenrunde ausgespielt. Hierbei gewann die vielfache Deutsche Meisterin alle Spiele. Bei den Herren 45 sicherte sich Thomas Bergmann vom TK RW Kempen den Titel. Im Finale gewann der 45-Jährige, der bei den Medenspielen noch munter bei den Herren 30 mitmischt, mit 6:2, 6:4 gegen Christian Koch (TC GW Ratingen). Fast hätten die Kempener einen doppelten Grund zur Freude gehabt. Julia Sotiriu erreichte bei den Damen 30 ebenfalls das Finale. Letztlich verließ Sotiriu aber als Vizemeisterin die Anlage des TC GW Ratingen, wo die Meisterschaften eine Woche lang stattfanden. Die Kempener Spitzenspielerin verlor das Finale gegen Virginia Trifonova vom TC Raadt glatt mit 2:6, 1:6. Die Kempener Tennisfreunde hatten gehofft, dass es zu einem reinen Kempener Finale kommt. Das ließ Trifonova nicht zu und bezwang im Halbfinale Tina Schwabe aus Kempen mit 6:4, 6:2. Weitere vordere Plätze gab es nicht für die Teilnehmer aus der hiesigen Region. Bei den Herren 55 scheiterte Horst Starsetzki (BW Krefeld) im Halbfinale gegen den späteren Sieger Ralf Sander vom Rochusclub Düsseldorf.